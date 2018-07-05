В Алитусе у магазина обнаружено тело мужчины

В Алитусе, на ул. Науёи, рядом с магазином, на тротуаре обнаружили тело мужчины (1965 г.р.).
© DELFI / Orestas Gurevičius

Полиция сообщила, что 4 июля, в 16.45 ч., в Алитусе, на ул. Науёи, ныло обнаружено тело мужчины без внешних следов насилия.

Начато расследования для выяснения обстоятельств смерти покойного.

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