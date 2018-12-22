В Алитусе у кафе был жестоко избит полицейский. В больнице выяснилось, что он был пьян. Стража порядка избили в его выходной день.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Департамент полиции сообщает, что 21 декабря, в 22.15 ч. в Алитусе, на ул. Яунимо, у кафе, был избит нетрезвый (2,28 промилле) сотрудник Алитусского ГКП A.Б. (1985 г.р.).

Во время драки мужчина получил травму головы, ему также разбили губу и бровь, сломали нос. Мужчина был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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