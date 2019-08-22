В Алитусе пропала 13-летняя девочка

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы средней длины, темные. На ней было черное платье и спортивная обувь. Особые приметы – очки в темной оправе. Мобильного телефона у девочки, пропадает она не в первый раз.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Корнелии, просьба звонить по номерам +370 700 65732, +370 647 09187 или 112.