19 августа, в 19.30 ч. из Алитусского семейного центра сбежала и до сих пор не вернулась 13-летняя Корнелия Матулёните.
Kornelija Matulionytė
© Asmeninio albumo nuotr.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы средней длины, темные. На ней было черное платье и спортивная обувь. Особые приметы – очки в темной оправе. Мобильного телефона у девочки, пропадает она не в первый раз.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Корнелии, просьба звонить по номерам +370 700 65732, +370 647 09187 или 112.

В Алитусе пропала 13-летняя девочка
© Alytaus apskr. VPK

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