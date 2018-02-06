Он был доставлен в Каунасскую больницу. Мужчина находится в коме. У него диагностировали перелом костей лица и шейного позвонка.
Пострадавшего обнаружил водитель из Польши. Он сообщил о нем сторожу площадки, сторож вызвал врачей и полицию. Ни гражданин Польши, который нашел пострадавшего, ни сторож не заметили никакой драки или конфликта.
Полицейские на месте происшествия заметили, что дверь в кабину тягача DAF, на котором приехал белорус, открыта, а рядом на земле лежит пострадавший в коматозном состоянии. В кабине валялась пустая бутылка от водки. Предполагают, что водитель напился, а потом выпал из кабины головой вниз, в результате падения он получил вышеперечисленные травмы.
На той же площадке полицейские обнаружили еще один тягач из Беларуси. Однако поговорить с его водителем вечером не удалось, поскольку он был сильно пьян.
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