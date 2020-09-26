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В Алитусе в пятницу обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает полиция Алитусского округа.
В Алитусе обнаружены тела двух человек
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Утром, в 8.20 ч., в доме было обнаружено тело мужчины 1950 г.р., внешних следов насилия на теле не обнаружено.

Около 17.30 ч. около пешеходного моста Белой розы в Алитусе обнаружено тело женщины 1964 г.р., тело находится в состоянии разложения.

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