В Алитусе обнаружены тела двух человек

Утром, в 8.20 ч., в доме было обнаружено тело мужчины 1950 г.р., внешних следов насилия на теле не обнаружено.

Около 17.30 ч. около пешеходного моста Белой розы в Алитусе обнаружено тело женщины 1964 г.р., тело находится в состоянии разложения.