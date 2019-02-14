Департамент полиции информировал, что в Алитусе обнаружено тело мужчины. Личность покойного пока не установлена.
13 февраля, в 8 ч., в Алитусе, на ул. Улону у здания было обнаружено тело мужчины лет 50. На лбу царапины. Личность не установлена.
Причины и обстоятельства смерти уточняются.
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