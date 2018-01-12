В Алитусе обнаружено тело мужчины

В Алитусе в лесочке под ветками обнаружено тело мужчины на стадии разложения. Департамент полиции сообщил, что на теле были колотые раны в боку и на ноге.
10 января, в 12 ч. в Алитусе, на ул. Пабалю, в лесочке, под ветками было обнаружено тело мужчины лет 60.
Позже выяснилось, что это З.М. (1960 г.р.), которого искали как пропавшего без вести с 13 ноября 2017 г.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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