В Алитусе в лесочке под ветками обнаружено тело мужчины на стадии разложения. Департамент полиции сообщил, что на теле были колотые раны в боку и на ноге.
© AFP/Scanpix

10 января, в 12 ч. в Алитусе, на ул. Пабалю, в лесочке, под ветками было обнаружено тело мужчины лет 60.

Позже выяснилось, что это З.М. (1960 г.р.), которого искали как пропавшего без вести с 13 ноября 2017 г.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Алитусе обнаружено тело мужчины

В Алитусе в лесочке под ветками обнаружено тело мужчины...

В Вильнюсе был эвакуирован магазин Maxima (1)

12 января, в обед у вильнюсского магазина Maxima в...

В пруду обнаружили автомобиль лесничества, рядом - пьяного лесничего (5)

В деревне Эндришкяй (Йонишкский район) в пруду...

Пропал летевший в Ниду парапланерист, детали параплана обнаружены в России (14)

Ведутся поиски вылетевшего из Вильнюса в Ниду...

Во время пьянки двое несовершеннолетних изнасиловали 15-летнюю (13)

10 января, вечером, около 22 ч., в одной из деревень...

TOP новостей

"Закон Магнитского": 49 россиянам запретили въезд в Литву (26)

Литовский министр внутренних дел Эймутис Мисюнас в...

Сейм: крупные сделки государственных предприятий будут проверять (9)

Специальная правительственная комиссия сможет...

Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (30)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...

Врач эмигрировал в Скандинавию: достойная зарплата и полугодовой отпуск (70)

Врач абдоминальной хирургии Вирмантас Даубарас в Литве...

Фото с сайта soldiersmothers.ru Фото с сайта soldiersmothers.ru

Правозащитница Элла Полякова: в Литву я приезжала как из тюрьмы (201)

13 января 1991 года, когда советские танки давили мирных...