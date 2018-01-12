В Алитусе обнаружено тело мужчины

10 января, в 12 ч. в Алитусе, на ул. Пабалю, в лесочке, под ветками было обнаружено тело мужчины лет 60.

Позже выяснилось, что это З.М. (1960 г.р.), которого искали как пропавшего без вести с 13 ноября 2017 г.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.