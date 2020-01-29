aA
Департамент полиции Литвы информирует, что в Алитусе нетрезвый военный стал виновником ДТП и покинул место происшествия.
Инцидент произошел 28 января, в 12 ч., в Алитусе, на ул. Науйои, когда автомобиль Great Wall Hover 4WD повредил ограждение и столб, после чего уехал с места происшествия.
Автомобиль был остановлен в деревне Бутримишкяй. За рулем авто сидел нетрезвый (2,07 промилле) военный (1979 г.р.) Литовской армии.
Подозреваемый закрыт в КПЗ.
Начато расследование.
TOP новостей
Сельский учитель из Лаздийского района получает зарплату 2000 евро (40)
Мэрия Лаздийского района – земля обетованная. При...
Мужчина зарегистрировал машину на ребенка и столкнулся с массой проблем: путь назад – только через суд (16)
В Литве на законодательном уровне не установлено, с...
Жители спальных районов Вильнюса тишиной будут наслаждаться недолго (2)
Районы, удаленные от центра города привлекательны для...
СМИ: литовская сеть кафе Caffeine будет расширяться в Скандинавии
Действующая в Балтийских странах литовская сеть кофеен...
"Литовская почта": Китай будет дезинфицировать посылки
Китайская почта будет дезинфицировать посылки из...