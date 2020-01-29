В Алитусе нетрезвый военный стал виновником ДТП и покинул место происшествия

Инцидент произошел 28 января, в 12 ч., в Алитусе, на ул. Науйои, когда автомобиль Great Wall Hover 4WD повредил ограждение и столб, после чего уехал с места происшествия.

Автомобиль был остановлен в деревне Бутримишкяй. За рулем авто сидел нетрезвый (2,07 промилле) военный (1979 г.р.) Литовской армии.

Подозреваемый закрыт в КПЗ.

Начато расследование.