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Департамент полиции Литвы информирует, что в Алитусе нетрезвый военный стал виновником ДТП и покинул место происшествия.
В Алитусе нетрезвый военный стал виновником ДТП и покинул место происшествия
© DELFI / Tomas Vinickas

Инцидент произошел 28 января, в 12 ч., в Алитусе, на ул. Науйои, когда автомобиль Great Wall Hover 4WD повредил ограждение и столб, после чего уехал с места происшествия.

Автомобиль был остановлен в деревне Бутримишкяй. За рулем авто сидел нетрезвый (2,07 промилле) военный (1979 г.р.) Литовской армии.

Подозреваемый закрыт в КПЗ.

Начато расследование.

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