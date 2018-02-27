Автомобилем VW Jetta управляла женщина (1971 г.р.). Она была пьяна - 3,30 промилле.

По данным полиции, на ул. Путину женщина вылетела на круговой перекресток, выехала на тротуар и сбила 71-летнего мужчину.

Женщину задержали и закрыли в КПЗ.