Автомобилем VW Jetta управляла женщина (1971 г.р.). Она была пьяна - 3,30 промилле.
По данным полиции, на ул. Путину женщина вылетела на круговой перекресток, выехала на тротуар и сбила 71-летнего мужчину.
Женщину задержали и закрыли в КПЗ.
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