Департамент полиции информировал, что в Алитусе нетрезвая женщина нанесла мужчине ножевое ранение в область шеи.
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29 ноября, в 21.13 ч., в Алитусе, на ул. Вильтес, в квартире, женщина нанесла ножевое ранение мужчине (1967 г.р.). Пострадавший был госпитализирован.

Нетрезвую (1,51 промилле) подозреваемую (1967 г.р.) закрыли в КПЗ.

Ведется расследование.

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