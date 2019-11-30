В Алитусе нетрезвая женщина нанесла мужчине ножевое ранение

29 ноября, в 21.13 ч., в Алитусе, на ул. Вильтес, в квартире, женщина нанесла ножевое ранение мужчине (1967 г.р.). Пострадавший был госпитализирован.

Нетрезвую (1,51 промилле) подозреваемую (1967 г.р.) закрыли в КПЗ.

Ведется расследование.