29 ноября, в 21.13 ч., в Алитусе, на ул. Вильтес, в квартире, женщина нанесла ножевое ранение мужчине (1967 г.р.). Пострадавший был госпитализирован.
Нетрезвую (1,51 промилле) подозреваемую (1967 г.р.) закрыли в КПЗ.
Ведется расследование.
В Алитусе нетрезвая женщина нанесла мужчине ножевое ранение
Департамент полиции информировал, что в Алитусе...
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