Полиция информировала, что 10 апреля, в 19.30 ч., в Алитусе, на ул. Вингё, на общей кухне, несовершеннолетняя (2001 г.р.) ударила рукой по лицу свою соседку (1978 г.р.).
Выяснилось, что и женщина (1978 г.р.) ударила несовершеннолетнюю (2001 г.р.).
Обстоятельства инцидента выясняет полиция.
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