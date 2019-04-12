Полиция информировала, что 10 апреля, в 19.30 ч., в Алитусе, на ул. Вингё, на общей кухне, несовершеннолетняя (2001 г.р.) ударила рукой по лицу свою соседку (1978 г.р.).

Выяснилось, что и женщина (1978 г.р.) ударила несовершеннолетнюю (2001 г.р.).

Обстоятельства инцидента выясняет полиция.