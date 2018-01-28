Звонок в полицию поступил в 21.50 ч. Нарушителя порядка задержала охрана аквапарка.
"Когда наша семья покидала аквапарк, туда вызвали полицию, поскольку многие клиенты были возмущены поведением поляка - мужчина пришел в женскую душевую и мастурбировал на глазах у детей. Его едва не избили другие клиенты - латыши", - рассказал находившийся во время инцидента в аквапарке читатель DELFI.
Охрана передала полиции нетрезвого (1,48 промилле) гражданина Польши, который приехал в Друскининкай из Белостока. Однако никто из людей, возмущенных поведением гостя, не захотел писать заявление, "поскольку никто ничего не видел". Поэтому гражданину Польши (1990 г.р.) грозит административная ответственность за появление в публичном месте в нетрезвом виде.
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