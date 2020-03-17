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Во вторник в Акмянском районе, в городке Вента, на ул. Вентос, произошло несчастье. По предварительным данным, произошел взрыв, во время которого погибли два человека.
В Акмянском районе в гаражах произошел взрыв, погибли два человека
© DELFI / Josvydas Elinskas

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 10.39 ч. сообщили о взрыве. Пожарные выяснили, что взрыв произошел в гараже.

По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили тела двух человек.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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