В Акмянском районе в гаражах произошел взрыв, погибли два человека

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Во вторник в Акмянском районе, в городке Вента, на ул. Вентос, произошло несчастье. По предварительным данным, произошел взрыв, во время которого погибли два человека.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 10.39 ч. сообщили о взрыве. Пожарные выяснили, что взрыв произошел в гараже.
По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили тела двух человек.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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