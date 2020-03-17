В Акмянском районе в гаражах произошел взрыв, погибли два человека

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 10.39 ч. сообщили о взрыве. Пожарные выяснили, что взрыв произошел в гараже.

По предварительным данным, на месте происшествия обнаружили тела двух человек.

Обстоятельства происшествия выясняются.