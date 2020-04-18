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В полицию Акмянского района 18 апреля, в 10.45 ч. поступило сообщение об убийстве.
В Венте (Акмянский район) в собственном доме было обнаружено тело женщины (1959 г.р.) с рубленой рабой на голове.
Задержан супруг (1958 г.р.) покойной.
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