В деревне Венранкю агрессивный мужчина угрожал убийством своей сожительнице. К счастью, он этого не сделал, но, взяв бензопилу, повредил автомобиль женщины – порезал три покрышки, капот, крышу, выбил заднюю фару.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Полиция сообщает, что 17 сентября, в деревне Венранкю (Акмянский район) мужчина (1990 г.р.) угрожал убийством своей сожительнице.

Он повредил ее автомобиль VW Passat – бензопилой порезал три покрышки, капот, крышу, выбил заднюю фару.

Нанесенный ущерб уточняется.

Подозреваемого разыскивают, начато расследование.

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