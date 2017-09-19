Полиция сообщает, что 17 сентября, в деревне Венранкю (Акмянский район) мужчина (1990 г.р.) угрожал убийством своей сожительнице.
Он повредил ее автомобиль VW Passat – бензопилой порезал три покрышки, капот, крышу, выбил заднюю фару.
Нанесенный ущерб уточняется.
Подозреваемого разыскивают, начато расследование.
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