В Акмянском районе мужчина бензопилой повредил автомобиль своей сожительницы

В деревне Венранкю агрессивный мужчина угрожал убийством своей сожительнице. К счастью, он этого не сделал, но, взяв бензопилу, повредил автомобиль женщины – порезал три покрышки, капот, крышу, выбил заднюю фару.