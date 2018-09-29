По предварительным данным, на улице Блинджю 20-летний мужчина на отцовском автомобиле Toyota Avensis сбил трёх девушек, выгуливавших собаку.

Двум несчастным автомобиль нанёс такой удар, что они съехали с откоса, одна осталась лежать на тротуаре. Большой белый пёс, которого выгуливали девушки, по словам свидетелей, испугавшись, убежал с места происшествия в сторону Жверинасского кольца.

ВОдитель не только сбил девушек, но и повредил столб уличного освещения.

После этого водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. Далеко он всё же не уехал, на улице Бирутес, около посольства России, он съехал с дороги и врезался в дерево. По словам свидетелей, молодой человек, выскочив из машины, убежал, однако через 5-7 минут лёгкими шагами вернулся. Он не отрицал того, что был за рулём.

На месте происшествия DELFI стало известно, что прозвище молодого человека - "Мафия", и у него нет права управлять транспортными средствами. Алкотестер показал степень опьянения водителя 1,22 промилле.

Пострадавших девушек (1995, 1997 и 1998 г.р.) с многочисленными переломами и травмами доставили в больницу, их состояние, по предварительным данным, тяжёлое.