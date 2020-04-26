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25 апреля в 16.21 полиции сообщили о том, что в Паневежисе, на улице Смелинес, в квартире были найдены мертвая женщина (1931 года рождения) и мертвый мужчина (1954 года рождения).
Ужасная находка в Паневежисе: в квартире найдены давно умершие люди
© Shutterstock

Люди умерли давно - тела находятся в процессе разложения. Пока не ясно, когда они умерли или какова была причина смерти.

Представитель полиции Паневежского уезда Тадас Мартинайтис сказал Delfi, что погибшие были родственниками, но это были не мать и сын.

Предполагается, что, возможно, мужчина умер первым, а 89-летняя старушка не смогла позаботиться о себе и через некоторое время тоже умерла.

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