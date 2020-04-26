Ужасная находка в Паневежисе: в квартире найдены давно умершие люди

Люди умерли давно - тела находятся в процессе разложения. Пока не ясно, когда они умерли или какова была причина смерти.
Представитель полиции Паневежского уезда Тадас Мартинайтис сказал Delfi, что погибшие были родственниками, но это были не мать и сын.
Предполагается, что, возможно, мужчина умер первым, а 89-летняя старушка не смогла позаботиться о себе и через некоторое время тоже умерла.
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