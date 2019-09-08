После ужасной аварии в Вильнюсе, во время которой погибли двое мужчин, выяснилось, что были сильно ранены и четыре женщины. Пострадавших поместили в реанимацию, сообщает полиция.
© DELFI / Orestas Gurevičius

7 сентября в 13:43 в Вильнюсе, на нерегулируемом перекрестке шоссе Неменчинес-ул. Лауру, произошло лобовое столкновение автомобилей, во время которой многочисленные силы спецслужб работали в поте лица.

В воскресенье Вильнюсская полиция сообщила больше информации о столкновении транспортных средств. Оказалось, что водитель автомобиля Honda CR-V (1970 г. р.), поворачивая налево, столкнулся с ехавшим прямо в противоположном направлении автомобилем Audi A6, которым управлял водитель (1984 г.р.).

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Во время аварии 6 человек получили увечья.

По предварительным данным, пострадали пассажиры автомобиля Honda – четыре женщины (1969, 1967, 1966, 1946 г. р.), которых с многочисленными травмами поместили в отдел реанимации.

Выяснилось, что у водителя Audi (1984 г. р.) также установили многочисленные травмы, он проходит лечение в больнице Сантарос. Пассажир Audi (1963 г. р.) с переломами ребер после оказания медицинской помощи проходит амбулаторное лечение.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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