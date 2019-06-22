Вечером в пятницу 21 июня, в 21:50, на дороге Йонава - Кедайняй, столкнулись Volkswagen Golf и Volkswagen Sharan.
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, Volkswagen Golf вылетел на основную дорогу со второстепенной. Автомобиль перевернулся несколько раз.

5 человек получили ранения.

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