В воскресенье вечером, около 18:30, в Варенском районе, около н.п. Пирчюпяй, на дороге Вильнюс-Алитус, легковой автомобиль Volkswagen Polo съехал с дороги и на большой скорости врезался в дерево.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В автомобиле находились два человека. На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели. По словам свидетелей, водитель был без сознания. Раненых из автомобиля извлекали проезжавшие мимо люди и спасатели.

В 18:50 представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулевичене сообщила, что состояние обоих бывших в автомобиле человек (мужчины и женщины) тяжёлое.

Удар в большую сосну был таким, что из земли показались корни дерева.

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