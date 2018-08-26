В автомобиле находились два человека. На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели. По словам свидетелей, водитель был без сознания. Раненых из автомобиля извлекали проезжавшие мимо люди и спасатели.

В 18:50 представитель полиции Алитусского округа Кристина Янулевичене сообщила, что состояние обоих бывших в автомобиле человек (мужчины и женщины) тяжёлое.

Удар в большую сосну был таким, что из земли показались корни дерева.