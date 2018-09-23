Ужас в Каунасе: накануне визита Папы Римского был убит человек

Сразу же отреагировавшие на сообщение сотрудники полиции Каунасской области, начав поиск подозреваемых, в 15:40 задержали двух возможных подозреваемых.
Ввиду произошедшего Комиссариат полиции Каунасской области проводит досудебное расследование по ч.1 ст. 129 УК Литвы. По ней преступникам грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.
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