Ужас в Каунасе: накануне визита Папы Римского был убит человек

Сразу же отреагировавшие на сообщение сотрудники полиции Каунасской области, начав поиск подозреваемых, в 15:40 задержали двух возможных подозреваемых.

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Ввиду произошедшего Комиссариат полиции Каунасской области проводит досудебное расследование по ч.1 ст. 129 УК Литвы. По ней преступникам грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.