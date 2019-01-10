Уволенный с работы мужчина угрожал взорвать магазин

Полиция ГКП Клайпедского округа оперативно задержала мужчину, который 10 января 2019 года позвонил по номеру 112 и угрожал взорвать магазин и убить его работников.

В полицию был доставлен житель Клайпеды, проживающий недалеко от комиссариата. Он в полицию был доставлен не в первый раз. До этого его задерживали за хулиганство, неподчинение требованиям полиции, оскорбление стражей порядка, ложные сообщение об угрозах обществу.

Весной 2018 г. он устроился на работу в магазин, находящийся в ТЦ. В первые дни 2019 г. он был уволен. Это могло стать причиной агрессии и угроз. Мужчина позвонил по номеру 112, оскорбил оператора и стал угрожать взорвать ТЦ и убить людей, которые уволили его с работы. Задержанный (1964 г.р.) был пьян - 2,32 промилле. Его поместили в КПЗ.

Начато расследование.