Ее останки 17 июля подозреваемая в убийстве женщина (1981 г.р.) на внедорожнике Mitsubishi привезла в лес у ул. Вяркю. Она вытащила труп из машины, оттащила его в сторону от лесной дороги, обложила ветками и подожгла. Все это видела местная жительница, которая сообщила в полицию и указала номер автомобиля.
Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемой там уже не было. Через несколько часов подозреваемую нашли у нее дома в Бальсяй. В четверг суд разрешил взять подозреваемую под стражу на три месяца. Женщина свою вину отрицает.
Подозревают, что покойную и подозреваемую ничто не связывает, кроме места жительства. Рядом с Бальсяй много садовых участков. На одном из них пожилая женщина жила летом. Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал DELFI, что все еще расследуют разные версии убийства. Не исключена и версия ДТП.
Возможно, подозреваемая сбила пожилую женщину, а затем прикончила ее острым предметом – на теле есть колотые и резаные раны. "Может быть, и ДТП, но это лишь одна из версий", - сказал глава полиции.
Установлена личность покойной, останки которой обнаружили в Вяркяй
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