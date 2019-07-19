19 июля стала известна личность женщины, которая была убита в столице Литвы в минувшую среду. Это жительница Вильнюса 1933 г.р.
© DELFI / Domantas Pipas

Ее останки 17 июля подозреваемая в убийстве женщина (1981 г.р.) на внедорожнике Mitsubishi привезла в лес у ул. Вяркю. Она вытащила труп из машины, оттащила его в сторону от лесной дороги, обложила ветками и подожгла. Все это видела местная жительница, которая сообщила в полицию и указала номер автомобиля.

Когда на место происшествия приехала полиция, подозреваемой там уже не было. Через несколько часов подозреваемую нашли у нее дома в Бальсяй. В четверг суд разрешил взять подозреваемую под стражу на три месяца. Женщина свою вину отрицает.

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Подозревают, что покойную и подозреваемую ничто не связывает, кроме места жительства. Рядом с Бальсяй много садовых участков. На одном из них пожилая женщина жила летом. Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал DELFI, что все еще расследуют разные версии убийства. Не исключена и версия ДТП.

Возможно, подозреваемая сбила пожилую женщину, а затем прикончила ее острым предметом – на теле есть колотые и резаные раны. "Может быть, и ДТП, но это лишь одна из версий", - сказал глава полиции.

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