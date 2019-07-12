Гражданин России, управлявший незастрахованным тягачом, пытался подкупить пограничника на Медининкском КПП. Водитель тягача был арестован.
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11 июля пограничник проверял документы выезжавшего из Литвы в Беларусь 54-летнего россиянина и тягача Volvо с польскими номерами.

Пограничник выяснил, что у водителя нет обязательного страхования. Водителя предупредили, что это нарушение, за которое полагается административное наказание. Водителя информировали о том, что страховку можно приобрести в страховой компании, которая есть на Медининкском КПП.

Однако водитель предложил пограничнику "договориться" и предложил взятку в размере 20 евро. Пограничник предупредил, что за взятку в Литве полагается уголовная ответственность. Водитель ответил, что ему это известно, но по-прежнему предлагал взятку.

Гражданин России был задержан и закрыт в КПЗ. Начато расследование. Водителю грозит штраф, ограничение свободы или арест.

Кроме того, за отсутствие страховки водителю назначен штраф в 25 евро.

Тягач Volvo находится на Медининкском КПП.

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