Управлявший автобусом 19-летний клайпедчанин наехал на женщину

В субботу, около 10.43 утра, автобус Неоплан в Клайпеде, ул. Дубисос, передним колесом наехал на женщину 1954 года рождения.
© Mindaugas Ažušilis

У женщины в больнице был диагностирован открытый перелом локтя, травматическая ампутация правой стопы, а также множественные переломы.

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