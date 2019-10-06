В субботу, около 10.43 утра, автобус Неоплан в Клайпеде, ул. Дубисос, передним колесом наехал на женщину 1954 года рождения.
У женщины в больнице был диагностирован открытый перелом локтя, травматическая ампутация правой стопы, а также множественные переломы.
Управлявший автобусом 19-летний клайпедчанин наехал на женщину
В субботу, около 10.43 утра, автобус Неоплан в Клайпеде ,...
Мужчина не захотел быть наркокурьером: он доставил партию наркотиков в полицейский участок (6)
5 октября в 15.58 мужчина (1985 г.р.) прибыл в Клайпедский...
Подросток шантажировал 12-летнего и требовал денег (2)
4 октября в полицию обратилась жительница Пренай и...
В Шяуляй госпитализирована школьница, которую избили одноклассницы (6)
Полиция сообщила, что 30 сентября, в 12.40 ч., в Шяуляй, на ул....
ДТП в Шальчининкском районе: пострадали дети, их мать освобождали пожарные (1)
5 октября, около 12 ч., в Шальчининкском районе, у деревни...
TOP новостей
Пять вещей, которые нельзя делать, откладывая на пенсию (54)
В этом году реформа пенсионной системы привела к более...
Синдром, который поражает молодежь: все начинается с "у меня нет времени"
Постоянное беспокойство на работе, проверка социальных...
Рапшис на несколько метров обогнал своих соперников и вышел в финал с лучшим результатом (3)
Литовец Данас Рапшис был самым быстрым в заплыве на 200 м...
В центре Каунаса планируется установить 130 новых платных парковочных мест
В ближайшее время в центре Каунаса планируется...