12 июля, в 13 ч., в Алитусе, на ул. Мишкининку, во время тренировки на Алитусском аэродроме упал летавший на планере малолетний ребенок (2008 г.р.). Ребенок получил политравму, он находится в больнице.
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