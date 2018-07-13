Упал летавший на планере 10-летний мальчик

12 июля, в 13 ч., в Алитусе, на ул. Мишкининку, во время тренировки на Алитусском аэродроме упал летавший на планере малолетний ребенок (2008 г.р.). Ребенок получил политравму, он находится в больнице.