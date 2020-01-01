Пограничники Калварийского КПП задержали угнанный в Германии автомобиль Audi A7 Sportback 2019 г.в. Автомобиль был объявлен в розыск в день задержания. Автомобилем управлял гражданин Украины с фальшивыми водительскими правами.
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Автомобиль Audi A7 Sportback с немецкими номерами был задержан 30 декабря в пределах деревни Акмяняй (Лаздийский район), на дороге Сейнай-Лаздияй. Им управлял 37-летний гражданин Украины. В машине ехал и 29-летний его соотечественник.

Пограничники выяснили, что автомобиль был объявлен в розыск.

Обоих украинцев доставили на Калварийскую заставу. Там выяснилось, что у пассажира было, возможно, поддельное водительское удостоверение.

Начато расследование.

Всего в 2019 году пограничники задержали 135 угнанных автомобилей. 30 из них управляли граждане Литвы, 23 - России, по 15 - Узбекистана и Киргизии, 13 - Беларуси, 10 - Украины и 9 граждан других стран.

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