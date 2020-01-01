Автомобиль Audi A7 Sportback с немецкими номерами был задержан 30 декабря в пределах деревни Акмяняй (Лаздийский район), на дороге Сейнай-Лаздияй. Им управлял 37-летний гражданин Украины. В машине ехал и 29-летний его соотечественник.
Пограничники выяснили, что автомобиль был объявлен в розыск.
Обоих украинцев доставили на Калварийскую заставу. Там выяснилось, что у пассажира было, возможно, поддельное водительское удостоверение.
Начато расследование.
Всего в 2019 году пограничники задержали 135 угнанных автомобилей. 30 из них управляли граждане Литвы, 23 - России, по 15 - Узбекистана и Киргизии, 13 - Беларуси, 10 - Украины и 9 граждан других стран.
Украинцы приехали в Литву на только что угнанном в Германии автомобиле Audi A7 Sportback (5)
Пограничники Калварийского КПП задержали угнанный в...
В Радвилишкском районе нетрезвый мужчина зажарил своего кота (9)
Вечером последнего дня 2019 года нетрезвый житель...
Убийство в Пагиряй – в квартире обнаружено тело мужчины
1 января, в 12.40 ч. полиция Вильнюсского округа получила...
Темная сторона новогодней ночи: гибель женщины, насилие и пьяные водители (17)
В Новогоднюю ночь, как всегда, в Вильнюсе было...
TOP новостей
Введение евро в Литве положительно сказалось на экономике и взрастило цены (36)
В Литве пять лет назад был введен евро. Это...
С Нового года лишенные прав за пьянство водители смогут быстрее их вернуть (49)
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы...
С 1 января минимальная зарплата в Литве увеличилась до 607 евро (211)
С Нового года минимальная зарплата в Литве...
Новогодние развлечения и страсти в Паланге: тысячи людей, драки и шумная молодежь (13)
В Паланге в новогоднюю ночь все было, как обычно. Тысячи...
Темная сторона новогодней ночи: гибель женщины, насилие и пьяные водители (17)
В Новогоднюю ночь, как всегда, в Вильнюсе было...