Украденную на Лукишкской площади технику журналистов LNK нашли в куче листьев

aA
28 октября, в 13.40 ч., в Вильнюсе, на Лукишкской площади, украли стоявшую на скамье сумку с техникой журналистов LNK: микрофоном, наушниками, проводами, записями и т.д. В это время на площади снимали сюжет для "Новостей" LNK.
Нанесен ущерб в размере 1746 евро. Полиция начала расследование.
29 октября рано утром сумку со всеми вещами обнаружили в куче листьев в сквере им. Ю.Жемайте на проспекте Гедиминаса. Ее нашли собиравшие листья рабочие.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз: в Литве увеличится количество жителей, эмигрировать больше некому (47)
Глава Института общественной географии и демографии...
Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек (18)
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...
Отношение литовской молодежи к собственному жилью меняется: в чем причина? (14)
Один из основных двигателей рынка недвижимости –...
При администрации президента учреждается Экспертный совет по управлению коронакризисом (1)
При администрации президента Литвы учреждается Совет...
Коронавирус снова бьет по рынку труда в Литве: работники снова уходят в простой (6)
В Литве распространяется коронавирус , растет...