Украденную на Лукишкской площади технику журналистов LNK нашли в куче листьев

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28 октября, в 13.40 ч., в Вильнюсе, на Лукишкской площади, украли стоявшую на скамье сумку с техникой журналистов LNK: микрофоном, наушниками, проводами, записями и т.д. В это время на площади снимали сюжет для "Новостей" LNK.