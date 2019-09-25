Угнанный в Вилкавишкисе BMW попал в ДТП в Каунасе

Той же ночью полиция обнаружила этот автомобиль в Каунасе, на перекрестке ул. Кястучё и Майронё. Водитель не подчинился требованию полиции и не остановился, потерявший управления автомобиль врезался в здание на Ратушной площади.

Был задержан нетрезвый (0,95 промилле) молодой человек (1996 г.р.), управлявший угнанным BMW. Оружия у него не нашли. Обстоятельства происшествия выясняются.