В истории убитого в конце июня мальчика появляется все больше новых деталей. В фейсбуке появились версии убийства и добрые слова в память о покойном.

На странице покойного много фотографий, которые публиковал как он сам, так и его "братья". На фото он улыбается, видно, что он счастлив.

Под многими фотографиями он оставлял разные приписки: "я не согласен умирать за друга, трудно найти друга, за которого стоит умереть", "мы начали ходить по ночам, потому что день нас не ждет", "важно, не кто был с тобой сначала, а кто был с тобой до конца".

Счастливая компания не скрывала свой образ жизни. На многих фотографиях они стоят, обнявшись, и курят. Есть и фото с оружием в руках. На профилях друзей мальчика немало фотографий с алкоголем, все они гордятся тем, что курят и пьют.

После смерти мальчика стали распространять его фотографии с разными подписями.

Появился и текст в память о нем: "Спи спокойно... Те, кто это сделал, ответят – все до одного... ты был лучшим другом... всегда поддерживал в трудную минуту... умел поднять настроение... очень скучаем по тебе... никогда не забуду тот поздний вечер на моем стадионе, когда мы говорили о жизни... не забуду, как собирались у ВЦУМа и гуляли... большое тебе спасибо за прошлое лето, я его никогда не забуду... никогда не забуду, как мы вместе ездили к озеру... сколько хороших воспоминаний... НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ЗАБУДУ", – писала девушка.

В фейсбуке видно, что подростков смерть друга шокировала, они обсуждали возможные версии убийства. Они писали, что с их другом жестоко расправились за долги или за то, что он "договорился".

Кроме прочего, подростки упоминали и подозреваемых, указали их анкеты в фейсбуке. Оставлены замечания, что подозреваемые старше убитого.

У них нет общих фотографий, да и круг друзей у них разный. Если 13-летний и его друзья по-детски радовались нехорошим делам, то подозреваемые выкладывали снимки с девушками и "серьезными" несовершеннолетними. Они тоже выкладывали фото с сигаретами и алкоголем.

Один из подозреваемых на профиле охарактеризовал себя как "дружелюбного" человека. В конце июня он выложил фото и подписал его: "Важно с кем, а не против кого".

На профилях обоих подозреваемых нет никаких комментариев о происшествии, их друзья это также не обсуждают.

Друзья покойного говорили и о его желании покинуть плохую компанию. Подростки писали, что сначала ему такой образ жизни был по душе и он слишком поздно решил с этим покончить.

Подростки делились и статьей на портале DELFI, в которой сообщалось, что он с матерью должен был уехать за границу, чтобы выйти из "дурной" компании. Молодежь в фейсбуке оставляла соболезнования родителям покойного.

Напомним, что по подозрению в убийстве полиция задержала молодых людей 16 и 17 лет.

3 июля суд разрешил взять 16-летнего под стражу на 2, а 17-летнего - на 1 месяц.

Юноши просили не арестовывать их, обещали работать и заниматься спортом.

Друзья 13-летнего не были удивлены, что подозревают в убийстве именно этих подростков.

Цитируем нередактированный текст: "Тот, кто знал, кто они, даже не удивлены, что они могли так поступить.. Ужасно...".