Убийство в Юрбаркасе: подозреваемый - несовершеннолетний

Департамент полиции информирует, что в Юрбаркасе было обнаружено тело юноши. Подозреваемый в убийстве - несовершеннолетний.
© DELFI / Erikas Skardžius

23 мая, в 16 ч., в Юрбаркасе, на ул. Жемайтес, в заброшенном здании, было обнаружено тело юноши (2001 г.р.) с колотой раной на шее.

Выяснилось, что это тело юноши, которого с 10 мая искали как пропавшего без вести.

Несовершеннолетний (2001 г.р.) подозреваемый был доставлен в КПЗ.

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