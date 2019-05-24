Убийство в Юрбаркасе: подозреваемый - несовершеннолетний

23 мая, в 16 ч., в Юрбаркасе, на ул. Жемайтес, в заброшенном здании, было обнаружено тело юноши (2001 г.р.) с колотой раной на шее.

Выяснилось, что это тело юноши, которого с 10 мая искали как пропавшего без вести.

Несовершеннолетний (2001 г.р.) подозреваемый был доставлен в КПЗ.