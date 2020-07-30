Убийство в Вильнюсском районе: в деле 9 подозреваемых

Полиция сообщает, что в ночь на 22 июля, поступила информация о вооруженном конфликте, а 22 июля около 09.00 ч., в дер. Дамбришкес (Вильнюсский район) на дороге нашли тело молодого человека (1998 г.р.) с огнестрельным ранением в области живота.

Полиция начала расследование и выявила подозреваемых.

24 июля полиция задержала девять подозреваемых.

Трое (1986, 1985 и 1992 г.р.) были задержаны. Один задержан по подозрению в убийстве, двое - за сокрытие преступления, трое попали в поле зрения полиции за незаконное хранение оружие и патронов. Все эти люди ранее в поле зрения полиции не попадали.

В результате обысков в домах и автомобилях подозреваемых нашли нелегальное оружие, патроны и другие важные для следствия вещи.

26 июля Вильнюсский участковый суд разрешил арестовать одного из подозреваемых.