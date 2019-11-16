Убийство в Вильнюсе: в квартире найдено тело мужчины

Вечером в пятницу, около 19.00, полиция Вильнюса получила сообщение об убийстве в районе Вилкпеде, по улице Геросес Вильтес. Вернувшаяся домой женщина нашла своего 70-летнего мужа в луже крови. Мужчина уже был мертв.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По предварительным данным, владелец квартиры выпивал с кем-то и был убит во время конфликта. Собутыльника или собутыльников в квартире, когда хозяйка вернулась, уже не было.

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