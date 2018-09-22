Убийство в Швенченском районе: обнаружено тело женщины

Департамент полиции информировал, что в Швенченском районе было обнаружено тело женщины со следами насилия. Полиция задержала подозреваемого.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

21 сентября, в 17 ч., в деревне Моцишкес, в доме было обнаружено тело женщины (1954 г.р.) с колотой раной в области груди.

Задержан подозреваемый (1960 г.р.).

Ведется расследование.

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