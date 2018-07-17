Убийство в Шальчининкском районе: подозреваемый задержан

Департамент полиции информировал, что в Шальчининкском районе, в жилом доме в Эйшишкес было обнаружено тело молодого человека (1986 г.р.) с рублеными ранами в области головы и груди.
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

Сообщение о происшествии поступило 17 июля, в 1.30 ч.

В полицию доставлен нетрезвый (3,11 промилле) подозреваемый (1991 г.р.).

Ведется расследование.

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