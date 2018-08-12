Убийство в Рокишкском районе: подозреваемый задержан

11 августа, в 13 ч., на ул. Парко, в Пандялисе (Рокишкский район), в реке Апашча было обнаружено тело мужчины (1982 г.р.) со следами насилия на лице и голове.

Задержан подозреваемый (1958 г.р.).

Ведется расследование.