Департамент полиции Литвы сообщает, что в в Рокишкском районе, в реке Апашча было обнаружено тело мужчины. Задержан подозреваемый в убийстве.
11 августа, в 13 ч., на ул. Парко, в Пандялисе (Рокишкский район), в реке Апашча было обнаружено тело мужчины (1982 г.р.) со следами насилия на лице и голове.
Задержан подозреваемый (1958 г.р.).
Ведется расследование.
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Убийство в Рокишкском районе: подозреваемый задержан
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