21 сентября, в 13.08 ч. в Гиркальнисе (Расейнский район), на ул. Жемайчу, в доме обнаружили мужчину (1966 г.р.) в коматозном состоянии, который при невыясненных обстоятельствах получил травмы. Мужчину доставили в Каунасскую клинику. В четверг пострадавший скончался.

Расследование было начато в пятницу, когда выяснились обстоятельства происшествия.

Подозреваемые - мужчина 1988 г.р. и подросток 2004 г.р. были задержаны.