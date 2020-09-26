aA
Полиция информирует, что начато расследование в связи с избиением в Расейнском районе мужчины, который позже скончался в больнице.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

21 сентября, в 13.08 ч. в Гиркальнисе (Расейнский район), на ул. Жемайчу, в доме обнаружили мужчину (1966 г.р.) в коматозном состоянии, который при невыясненных обстоятельствах получил травмы. Мужчину доставили в Каунасскую клинику. В четверг пострадавший скончался.

Расследование было начато в пятницу, когда выяснились обстоятельства происшествия.

Подозреваемые - мужчина 1988 г.р. и подросток 2004 г.р. были задержаны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Вторая волна: министр назвал симптомы коронавируса, на которые надо обратить внимание в первую очередь (112)

Новые случаи заболевания коронавирусом в стране бьют...

Белоруска купила усадьбу в Литве по интернету: обычно всех интересует, что скажут люди, здесь такого нет (48)

Анджелика Кедар родилась в Беларуси , жила в Израиле,...

Aliaksandras Lukašenka Valgykla Vakcina

"Delfi Главное": вторая волна "короны" и "коронация" Лукашенко, обед из отходов и бесплатные прививки "Без маски" - все, что вы хотели знать о выборах в Литве (7)

Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...

В Литве зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса (5)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 111 новых случаев...

В выходные – последняя возможность порадоваться теплу

В субботу днем Литва будет в зоне действия циклона,...

|Maža didelių žinių kaina