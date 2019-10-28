27 октября, в 13.54 ч., в Паневежисе, в квартире на ул. С.Даряус ир С.Гирено, было обнаружено тело мужчины (1986 г.р.) с синяками и царапинами на лице.
Был задержан нетрезвый (1,71 промилле) подозреваемый (1985 г.р.).
Ведется расследование.
Убийство в Паневежисе: в квартире обнаружено тело мужчины
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