Убийство в Паневежисе: в квартире обнаружено тело мужчины

27 октября, в 13.54 ч., в Паневежисе, в квартире на ул. С.Даряус ир С.Гирено, было обнаружено тело мужчины (1986 г.р.) с синяками и царапинами на лице.

Был задержан нетрезвый (1,71 промилле) подозреваемый (1985 г.р.).

Ведется расследование.