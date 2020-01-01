Убийство в Пагиряй – в квартире обнаружено тело мужчины

Мужчина, который пришел к знакомому (1972 г.р.), обнаружил его мертвым в собственной квартире на ул. Шилтнамю. На лице и на одежде покойного была кровь. Тело лежало на полу между кроватью и тумбочкой. В квартире все было в крови, вещи разбросаны.

На месте происшествия работали эксперты. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Начато расследование.