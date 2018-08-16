Убийство в Клайпедском районе: подозреваемая мертвецки пьяна

Департамент полиции Литвы информировал, что в Клайпедском районе было обнаружено тело мужчины с колотыми ранами. Подозреваемая сама позвонила в полицию. Женщина была мертвецки пьяна - 4,54 промилле.
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15 августа, в 15.00 ч. в полицию позвонила женщина 1961 г.р. и сообщила, что у нее дома в деревне Глауденай (Клайпедский район) находится избитый мужчина 50 лет, он умирает.

Когда полиция приехала в указанное место, нетрезвая подозреваемая проводила ее к дому, находящемуся за закрытой свалкой, в котором лежал мужчина.

Врачи констатировали, что мужчина мертв.

Эксперты указали, что смерть была насильственной, на теле обнаружены четыре колотых раны, одна из них - в области сердца.

Подозреваемая была задержана.

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