Убийство в Каунасе: подозреваемый еще не найден

23 мая в Каунасе мужчина получил серьезное ножевое ранение и скончался в больнице. Полиция разыскивает подозреваемого.
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23 мая, в 14.44 ч., в Каунасе, на проспекте В.Кревес, мужчина ножом раним другого мужчину (1955 г.р.). Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице.

Полиция разыскивает подозреваемого.

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