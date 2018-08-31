31 августа, в 6.15 ч., в Биржай, в парке Даугуветиса, у ул. Вильняус, было обнаружено тело молодого человека лет 25. Личность убитого не установлена. На теле была колотая рана в области груди.

Тело уже окоченело.

Ведется расследование.