31 августа, в 6.15 ч., в Биржай, в парке Даугуветиса, у ул. Вильняус, было обнаружено тело молодого человека лет 25. Личность убитого не установлена. На теле была колотая рана в области груди.
Тело уже окоченело.
Ведется расследование.
Полиция просит о помощи: в Вильнюсе пропал подросток (2)
Вильнюсская полиция разыскивает пропавшего без вести...
Убийство в Биржай: в парке обнаружено тело молодого мужчины (2)
Департамент полиции информирует, что в Биржай, в парке...
Недовольный оказанными услугами клиент проститутки вызвал полицию (6)
Проживающий за границей гражданин Литвы вернулся на...
В Вильнюсском районе столкнулись два автомобиля
Полиция информировала, что 31 августа утром поступило...
На дороге Варена-Вильнюс - лобовое столкновение двух автомобилей (7)
30 августа, в 16.30 ч., на дороге Варена- Вильнюс , недалеко...
TOP новостей
В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (56)
В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...
Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (108)
Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...
С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (5)
На литовских дорогах государственного значения на...
Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро (2)
"Покупаю профили на фейсбуке по 17 евро". Такое...
В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа алкоголя (1)
В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа...