К расследованию убийства польского садовника Миколая Вилка в Ирландии подключились сотрудники полиций Польши, Латвии и Литвы. По данным The Journal, после Новогодних праздников сотрудники Гарды отправятся в эти страны, чтобы продолжить там следственные действия.
© DELFI / Audrius Solominas

Как уже сообщалось ранее, 10 июня 2017 года около 3 часов ночи в дом садовника Миколая Вилка ворвалась группа в масках. Преступники были вооружены в том числе огромным мачете. На глазах жены и детей нападавшие нанесли садовнику множество ранений, в том числе травматическое поражение головного мозга. От кровопотери и болевого шока мужчина скончался.

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Тело выглядело так, что офицеру полиции, работавшему на месте преступления, понадобилась консультация психолога. Недалеко от места преступления Гарда нашла сгоревший автомобиль, а также огнестрельное оружие.

Детективы считают, что убийство совершила латышско-литовская преступная группировка, которой помогали местные криминальные элементы. Мотив преступления пока неясен, высказываются версии от личной ненависти до долгов. Жена Миколая Эльжбета вернулась с детьми в Польшу.

Полиция ищет свидетелей преступления и просит сообщать информации по телефонам: 021- 4946200 или 1800 666 111 (Ирландия).

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