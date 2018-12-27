Как уже сообщалось ранее, 10 июня 2017 года около 3 часов ночи в дом садовника Миколая Вилка ворвалась группа в масках. Преступники были вооружены в том числе огромным мачете. На глазах жены и детей нападавшие нанесли садовнику множество ранений, в том числе травматическое поражение головного мозга. От кровопотери и болевого шока мужчина скончался.

Статьи по теме: Преступники в Ирландии зарубили поляка мачете и скрываются в Латвии или в Литве

Тело выглядело так, что офицеру полиции, работавшему на месте преступления, понадобилась консультация психолога. Недалеко от места преступления Гарда нашла сгоревший автомобиль, а также огнестрельное оружие.

Детективы считают, что убийство совершила латышско-литовская преступная группировка, которой помогали местные криминальные элементы. Мотив преступления пока неясен, высказываются версии от личной ненависти до долгов. Жена Миколая Эльжбета вернулась с детьми в Польшу.

Полиция ищет свидетелей преступления и просит сообщать информации по телефонам: 021- 4946200 или 1800 666 111 (Ирландия).