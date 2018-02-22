Выезжая с АЗС он повредил два автомобиля и помчался в сторону ТЦ Mandarinas. На ул. Атейтес Audi врезался в автомобиль Honda. Но и это его не остановило. На ул. Л.Гирос он бросил автомобиль и бросился бежать.

Выяснили, что на Audi были номера другого автомобиля. Водитель Fiat обнаружил пропажу номеров в 15.20 ч. о позвонил в полицию.

Полиция быстро выяснила, кто является владельцем Audi. Его разыскивают.