Выезжая с АЗС он повредил два автомобиля и помчался в сторону ТЦ Mandarinas. На ул. Атейтес Audi врезался в автомобиль Honda. Но и это его не остановило. На ул. Л.Гирос он бросил автомобиль и бросился бежать.
Выяснили, что на Audi были номера другого автомобиля. Водитель Fiat обнаружил пропажу номеров в 15.20 ч. о позвонил в полицию.
Полиция быстро выяснила, кто является владельцем Audi. Его разыскивают.
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