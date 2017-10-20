Криминалисты заметили, что в последнее время в Литве участились карманные кражи, чаще всего страдали посетители обувных магазинов и секонд-хендов. Криминалисты взялись за дело.
19 октября, около 14.20 ч. в обувном магазине на пр-те Саванорю были замечены две женщины, которые притворились покупательницами и при помощи специальной маскировки рук вытащили из сумки 35-летней женщины кошелек. Воровки сразу же выбежали из магазина.
Криминалисты выбежали за ними, однако к двери магазина подъехал автомобиль Audi, в который сели подозреваемые. За рулем авто находился мужчина. Автомобиль сбил одного из криминалистов (ему назначено амбулаторное лечение). Подозреваемые, опасно маневрируя и нарушая ПДД, создали несколько аварийных ситуаций. Вскоре их автомобиль остановили и всех троих подозреваемых задержали.
Выяснилось, что все трое подозреваемых - граждане Беларуси, которые регулярно приезжают в гости к местным цыганам. В автомобиле был обнаружен украденный кошелек с документами, банковскими картами и почти 700 евро наличными. Начато расследование. Подозреваемые закрыты в арестантскую.
Полиция считает, что от этих людей могли пострадать и другие жители Литвы, поэтому просит пострадавших звонить по номеру (8 5) 271 6053.
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