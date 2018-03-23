У жительницы Шальчининкай мошенники выманили 63 000 евро

22 марта, в 10.18 ч., в Шальчининкскую полицию обратилась женщина (1961 г.р.), которая сообщила, что с 7 июля 2017 г. до 18 марта 2018 года в электронном пространстве у нее выманили 63 000 евро.