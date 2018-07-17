В Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, у железнодорожного переезда, столкнулись 3 автомобиля. По предварительным данным, автомобиль VW Golf, которым управлял пожилой человек, врезался в стоявший Renault, а тот - в BMW.
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Сообщение о ДТП поступило в 8.41 ч.

Полиция информировала, что в ДТП пострадала 65-летняя женщина (пассажирка Renault), она получила травму ребер и ноги. Врачи увезли пострадавшую в больницу.

На месте происшествия пожилой мужчина сказал, что почувствовал себя плохо за рулем и врезался в Renault, а тот в свою очередь - в BMW (оба автомобиля стояли у переезда).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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