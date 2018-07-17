Сообщение о ДТП поступило в 8.41 ч.

Полиция информировала, что в ДТП пострадала 65-летняя женщина (пассажирка Renault), она получила травму ребер и ноги. Врачи увезли пострадавшую в больницу.

На месте происшествия пожилой мужчина сказал, что почувствовал себя плохо за рулем и врезался в Renault, а тот в свою очередь - в BMW (оба автомобиля стояли у переезда).

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.