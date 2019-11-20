Операция началась в воскресенье рано утром в окрестностях Даугавпилса - литовские таможенные криминалисты и латвийские полицейские службы по контролю над наркотиками задержали тягач Man с полуприцепом, которым управлял гражданин Беларуси И.Б.
В числе других грузов в полуприцепе было 320 кг (около 759 000 шт) разноцветных таблеток. Предполагают, что это экстази (стоимость этого груза на черном рынке оценивается в 2,7 млн. евро).
По данным таможенников, в последнее время наркокурьеры стараются не пересекать территорию Литвы. Задержанный тягач ехал в Россию, а в Латвию приехал из Нидерландов (из Германии на пароме переправился в Лиепаю).
В то же время другая группа таможенников вместе с сотрудниками антитеррористической группы Aras задержала ранее не судимого каунасца Й.Д., которого подозревают в организации контрабанды. Во время обыска в его дома обнаружили 2 пистолета, 2 ружья и 0,5 млн. евро. Официально этот человек нигде не работает, однако является владельцем двух больших домов, роскошных автомобилей, катера, квадроцикла и др. имущества.
Успешно проведенная операция связана с расследование, которое было начато в 2014 г., когда на литовско-польской границе задержали тягач с более чем 300 кг гашиша. Тогда был задержан не только водитель, но и один их главарей банды – вильнюсец В.M., который был приговорен к 14 годам лишения свободы.
Подозревают, что задержанный 17 ноября каунасец - другой главарь этой международной группировки.
19 ноября Вильнюсский участковый суд разрешил взять Й.Д. под стражу на три месяца.
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