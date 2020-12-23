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В среду вечером в Вильнюсском районе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель грузовика.

По предварительным данным, в 17.19 ч. в Вильнюсском районе, в Авиженском старостве, на дороге Паневежис-Вильнюс (у дер. Ужубаляй), на ул. Укмергес, тягач врезался в колонну машин, стоявших у блокпоста.

После столкновения загорелась кабина тягача, водитель сгорел.

Полиция информировала, что после столкновения водитель оказался заперт в кабине, у него застряли ноги, поэтому он не смог спастись.

Пожарные потушили огонь и вытащили из кабины тело погибшего.

Департамент полиции информировал, что в грузовик врезался ехавший за ним тягач, а в тягач врезался еще один грузовик.

В ДТП пострадал и водитель последнего грузовика, его доставили в больницу.

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