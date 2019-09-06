У Валакупяйского моста обнаружено тело мужчины

5 сентября, в 13.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Карейвю, у моста, было обнаружено тело мужчины примерно 60 лет. На лбу у покойного была царапина. Личность не установлена.
Полиция выясняет обстоятельства смерти.
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